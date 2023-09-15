Отопительный сезон в Перми начнется 19 сентября

Запуск отопления в Перми начнется на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин. «На следующей неделе, по данным синоптиков, температура воздуха в Перми начнет опускаться. Поэтому не ждем традиционную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 19 сентября начинаем запуск тепла в городе. Подписал соответствующее постановление», - написал господин Соснин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В первую очередь отопление начнет подаваться в детские сады, школы и больницы, а с 25 сентября в жилые дома. Процесс запуска тепла может занять до трех недель.

В 2022 году отопительный сезон в Перми начался 9 сентября, в 2021 году — 7 сентября, в 2020-м — 15 сентября.