Правительство Тувы решило с помощью субсидий сбить рост цен на топливо

Министерство топлива и энергетики Тувы готовит документ, согласно которому владельцы АЗС будут получать субсидии из республиканского бюджета. Это позволит снизить цены на топливо для населения.

О предстоящем введении практики субсидирования сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. «Предлагаем всем владельцам АЗС в Туве заключить с нами договор. Половину от той объективной наценки, которую они делают на свой продукт, правительство будет компенсировать, и жители республики смогут покупать топливо по сниженной цене»,— пояснил он.

По словам господина Ховалыга, эта мера будет носить временный характер, до стабилизации ситуации на топливном рынке. Глава Тувы ожидает ее в октябре. По данным правительства республики, в Кызыле средняя цена за литр Аи-98 на 14 сентября составляла 74,55 руб., Аи-95 — 65,55 руб., Аи-92 — 62,7 руб., Аи-80— 47 руб., дизельного топлива (летнее) — 77,8 руб.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», аграрии Новосибирской области пожаловались властям на высокую стоимость дизельного топлива и его нехватку. Цена тонны дизеля выросла на 20%, однако даже по такой цене его не всегда можно приобрести.

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Валерий Лавский