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Эспланаду в Ижевске реконструируют в 2025 году

Обновленную территорию на эспланаде и возле монумента «Дружба народов» жители Удмуртии увидят в 2025 году. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков 14 сентября на общественных обсуждениях, организованных Центром территориального развития республики.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Для каждого горожанина эспланада несет огромный функционал, для каждого здесь есть какой-то глубокий смысл.Прежде всего, это главная лестница нашего города, самая большая и нужная. Сроки для ее благоустройства весьма короткие, но одно могу обещать точно — мы хотим завершить и представить обновленную эспланаду жителям уже в 2025 году»,— прокомментировал господин Чистяков.

Среди основных проблем слушатели выделили неудобство подъема по лестницам, испорченные цветники и неухоженный газон, сломаные лестницы, отсутствие спортивных и детских площадок, недостаточный доступ общественного транспорта, а также отсутствие инфраструктуры для маломобильных групп населения. «В качестве минусов также хотелось бы отметить купающихся в фонтанах людей и самокатчиков, которые ездят среди пешеходов. В целом, территория эспланады безликая, скудный дизайн, а на самой набережной не хватает активностей»,— рассказал один из участников.

Участники обсуждений предложили создать амфитеатр для выступления местных музыкальных групп, площадку для проведения различных мастер-классов и этно-культурных встреч. Также поступило предложение создать фото-зону на видовых точках, установить качели и поставить магазин с сувенирами и символикой Удмуртии.

Общественное задание, сформированное по итогу слушаний, включат в техническое задания для проектировщиков. Первый эскиз планируют получить до конца года.

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