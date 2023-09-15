В «ЭнергосбыТ Плюс» определили худшие УК Перми по подготовке жилых домов к отопительному сезону

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» выявили управляющие компании Перми, которые некачественно подготовили жилые дома к отопительному сезону. Благодаря продуктивной работе районных администраций и Тепловой инспекции АО «ЭнергосбыТ Плюс» темпы подготовки жилого фонда города в этом году выше, чем в минувшем. Тем не менее, ряд управляющих компаний нарушают свои обязательства.

Больше всего нареканий вызвали дома под управлением ООО «Ладья», ООО «УК «Основа», ООО «УК «ЭКВО», ООО «УК «Омега». Всего в списке 48 организаций. Эта информация поступит в администрацию города и надзорные органы. Жителям необходимо проверить свои обслуживающие организации на предмет соответствия требованиям готовности к зиме.

«Если ваша управляющая организация не провела мероприятия по подготовке дома к зиме, то это может быть основанием для постановки вопроса о ее замене по решению общего собрания жителей. Ведь качественные и своевременно проведенные работы на внутридомовых сетях позволят сэкономить на платежах за тепло и ГВС», — подчеркнул заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Александр Рипинчик.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»