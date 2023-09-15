Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о фабриканте, благотворителе и Почетном гражданине Тулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор неизвестен / Тульский музей изобразительных искусств / Wikipedia Фото: Автор неизвестен / Тульский музей изобразительных искусств / Wikipedia

В Тулу отправляемся сегодня, на Октябрьскую улицу. Называлась она когда-то и Московской, и Миллионной. Здесь селились только самые богатые горожане, например, «самоварный король», фабрикант, птицевод, один из основателей, кстати, московского зоопарка Александр Баташёв.

Он отличался щедрой благотворительностью и чудачествами: то в будку собачью спрячется, то вдруг залает оттуда на гостей, то на верблюде по улицам проедется. А однажды снял коляску, точь-в-точь как у священника, и разъезжал на ней ночью по домам терпимости. Многие и впрямь поверили, что местный батюшка — тот еще ходок.

А в Москве как-то не досталось Баташёву билета в Малый театр, мест не было, и он обиделся. Подговорил всех извозчиков поблизости и увез их (за вознаграждение, конечно) подальше от театра. А холодно было, дождь. Ох, и чертыхались зрители, когда на улицу вышли, до дому-то не на чем ехать.

Конечно же, небылиц о купце гораздо больше было, чем его проделок. Он и сам иногда подыгрывал слухам: то наплетет что-нибудь журналисту, который его биографию пишет, то запустит байку, будто вывел особую породу кур, которые не только несут яйца, но еще и петухом кукарекают.

И за этими историями, шутками как-то забывалось, что куры (выведенные им знаменитые кохинхины), действительно лучшие, его бойцовые гуси самые сильные, его голуби-турманы самые красивые в мире, а на самоварах Баташёвых чуть не каждый год появляется еще одна международная медаль.

Другой свой дом — на улице Демидовской с надворными постройками и фабричным корпусом — он передал городу, чтобы в нем открыли первый ночлежный дом для бедных.

Вообще, если говорить о том, сколько он сделал для города, для страны, для людей, никакого времени не хватит, никакой программы.

Последние годы жизни Балашёв болел тяжелой формой диабета, ему даже ампутировали ногу, которую он по склонности своей к эпатажу решил похоронить отдельно. Не стало его в 1912 году.

Писатель Викентий Вересаев сказал: «Никто не помнил об его пожертвованиях, никто не ценил их, никто не благословлял его имени. Только держалось несколько лет воспоминание о его смешных причудах и озорных выходках, ни в ком не будивших уважения».