«Проблема не в собственности на эти участки, а в генплане»

Пензенский областной суд в мотивировочной части указал, что факт обнародования текста постановления о создания курорта «Ахуны» в интернете достаточен, чтобы считать его вступившим в силу с 1 сентября 2014 г. и отказал истцам признать недействующим нормативно-правовой акт.

Глава пензенского ВООПИиК Станислав Блинов

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Я просмотрел десятки дел по оспариванию нормативно-правовых актов и нигде суд не устанавливал, с какого момента считать акт действующим.

Прокурор просил внести изменения в мотивировочную часть и признать более раннюю дату образования курорта, однако в этом отказали. Тем не менее, пока нет полного решения суда, нельзя делать выводы о том, что апелляционный суд полностью согласился с позицией нижестоящего. Но если дата не изменена, это существенно уменьшает шанс вернуть участки государству.

Проблема заключается даже не в собственности на эти участки, а в генплане, который с 2019 года позволил вести здесь застройку. Ничто не мешает внести в него изменения. Я обращался в органы власти, отправлял коллективное обращение губернатору Олегу Мельниченко, которое за короткий срок подписали почти 650 жителей города и области. У меня были конкретные предложения, как можно ещё защитить эту территорию и развивать курорт в целом, но на все предложения мне ответили отказом. На просьбу встретиться с губернатором даже не ответили.

Статус курорта Ахуны сохранят. Их общая площадь — 1256 га. Однако в случае застройки 27 га леса, непосредственно прилегающего к санаториям, лечебный и рекреационный их потенциал значительно снизится. Как-то раз выходящая из санатория женщина спросила меня, как пройти к лесу. Я показал дорогу, но мне стало грустно, когда понял, что сейчас она упрётся посередине леса в огромный забор. Захочет ли человек возвращаться на такой курорт, где ждёт такое разочарование?

Владельцы коттеджей проживут там счастливую жизнь. Но потомкам оставят разорённый курорт, трупы задавленных в лесу животных, реки фекалий и загубленный памятник природы. Впрочем, сейчас это мало кого волнует.