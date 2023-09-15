Под предлогом оплаты налогов волгоградец занял у саратовца 5 миллионов на ставки

Октябрьский суд Саратова рассмотрит дело о мошенничестве на сумму более 5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант — уроженец Волгограда, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с июня по сентябрь 2021 года обвиняемый убедил знакомого из Саратова в том, что ему нужно оплатить налоги для разблокировки инвестиционного счета в банке. Мужчина неоднократно просил потерпевшего прислать свыше 5 млн руб. Взамент волгоградец якобы обещал 53 млн руб.

«Похищенные денежные средства обвиняемый потратил на ставки в букмекерских организациях, обещанные денежные средства потерпевшему не вернул», — говорится в релизе.

Во время следствия обвиняемый признался и частично возместил ущерб. Имущество волгоградца арестовали.

Дарья Васенина

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