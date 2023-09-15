«Наиболее опасные и непредсказуемые — дети, подростки и курьеры»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие претензии возникают к водителям средств индивидуальной мобильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Кто-то мне рассказывал, что у каждого таксиста в Риме есть мечта — сбить мотоциклиста или водителя скутера, и чтобы ничего за это не было. Владельцы двухколесного транспорта в итальянской столице ведут себя действительно нагло: подрезают, на светофоре заполняют все пространство вокруг машины, кладут ей ладонь на капот для равновесия и так далее.

Но не секрет, что и самих таксистов тоже недолюбливают, в том числе в Москве. Прежде всего потому, что ездят они по каким-то придуманным ими самими правилам, но часто вообще без правил. Впрочем, в последние годы появился новый объект, скажем так, неприязни. Это водители так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Компания «Росгосстрах» и группа компаний «Автодом» провели опрос, в котором участвовали 1,5 тыс. автовладельцев, и выяснили, что каждый четвертый из них попадал в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Самыми проблемными назвали электросамокаты — об их опасности заявили 66% опрошенных. Электровелосипеды — 13%, обычные велосипеды — 10%.

Наиболее опасными и непредсказуемыми, по мнению респондентов, являются дети и подростки, а также курьеры. Меньше всего (4%) раздражают профессиональные, если так можно сказать, велосипедисты, поскольку это граждане в большинстве своем разумные. И к ним, как правило, не относится большинство претензий, которые водители автомобилей адресуют тем, кто передвигается на СИМ.

А претензии такие: явное превышение разрешенной скорости, поездки без светоотражающих элементов на экипировке в условиях плохой видимости, поездки по двое на одном самокате. Они переезжают пешеходный переход, а не проходят его спешившись и в целом не знают и не соблюдают правила дорожного движения. Три четверти опрошенных полагают, что велосипедисты и самокатчики вообще не должны ездить по дорогам общего пользования. То есть окончательно переместиться на тротуары, где они себя и так уже чувствуют хозяевами.