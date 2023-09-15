Регоператор получит участок в Башкирии для компостирования отходов

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить регоператору по обращению с отходами ООО «Экология Т» участок в Туймазах площадью 4 га в аренду без торгов. Там компания намерена организовать компостирование органических отходов. Министерству земельных и имущественных отношений республики поручено заключить с «Экологией Т» договор аренды. Участок относится к землям промышленности, прилегает к полигону ТБО.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивается в 141,8 млн руб. По словам совладельца и гендиректора компании Ильнура Шакирова, создание площадки позволит уменьшить захоронение отходов на 30% и более. Проект был включен в перечень приоритетных.

ООО «Экология Т» зарегистрировано в Туймазах в 2011 году. Принадлежит Эльвине и Руслану Латыповым, а также Ильнуру Шакирову. Компания является региональным оператором по обращению с отходами в четвертой территориальной зоне, включающей город Октябрьский, а также 10 районов. В 2022 году выручка компании составила 767 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

Влада Шипилова

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