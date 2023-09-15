Праздник экологического просвещения

В Новокуйбышевске прошел IX городской экологический фестиваль «Эколайф», который организовал Новокуйбышевский НПЗ совместно с Новокуйбышевским заводом масел и присадок при поддержке администрации округа. Сделать шаг навстречу природе — цель фестиваля, поэтому его главными участниками стали юные жители города и их родители. Экологическое просвещение населения — одно из «зеленых» направлений деятельности градообразующего предприятия.



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Экологический фестиваль стал площадкой для познавательного отдыха, общения и позитива, раздольем для развлечений и творчества. Праздник «ЭкоЛайф» был интересен жителям разных возрастов — от малышей до бабушек и дедушек. Каждый гость фестиваля смог попробовать свои силы в экологических мастер-классах, викторинах и конкурсах. Юные художники осваивали на пленэре технику быстрого рисунка. Летняя сцена радовала посетителей праздничным концертом, а зрители зажигали вместе с артистами. Каждая песня и танец, каждый рисунок, каждая поделка, выполненная своими руками, были посвящены природе.

Символом фестиваля стал орлан-белохвост. Мероприятие проходило в поддержку совместного проекта национального парка «Самарская Лука» и самарских предприятий НК «Роснефть» по сохранению популяции этой птицы, занесенной в Красную книгу России. Собранные данные позволят оценить состояние пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида на территории заповедника.

Дело в том, что орлан является самой крупной птицей «Самарской Луки». Но увидеть его в дикой природе непросто, хищник осторожен. Только опытные орнитологи могут подобраться к нему на близкое расстояние. «Самарская Лука» — это достояние Самарской области. Это место притяжения всех, кто любит природу, кто ценит ее, и тех, кто хочет посмотреть красоты самарской земли в нетронутом виде. Отрадно, что там до сих пор живет в естественных условиях такая редкая птица, как орлан-белохвост. Благодаря реализуемому проекту предприятия самарской группы позаботились о том, чтобы эта птица продолжала жить на территории национального парка, и люди узнали о ней как можно больше.

— Цель фестиваля — активный познавательный отдых и экологическое просвещение жителей нашего города в непринужденной игровой форме. А также их знакомство с экологической направленностью работы нашего предприятия. Мы считаем, что такие встречи обязательно нужны, чтобы у детей и молодежи формировалось бережное и благодарное отношение к природе и стремление сохранить окружающий мир в чистоте, — поделился генеральный директор НК НПЗ Сергей Голицаев.

— Две недели назад мы побывали на территории заповедника в селе Ширяево и наблюдали за орланом. Прекрасная птица, удивительно горделивая, величественная! Увидев в соцсетях анонс этого мероприятия, поняли, что нам это близко, — рассказала гостья экофеста Анна, мама семилетней первоклассницы. — На память о таком интересном событии сделали мгновенный снимок в фотобудке. Дочке нравятся мастер-классы. Она уже подготовила топиарий, а теперь рисует по дереву — делает закладку для книг. Теплые природные материалы прививают детям любовь к окружающему миру, а такие мероприятия поднимают важную проблему его защиты.

На экофесте орланы парили и над парковым озером, правда, не настоящие, а в качестве воздушных змеев. Их запускали все желающие.

— Спасибо организаторам этого праздника! — поделилась жительница Новокуйбышевска Анна Полякова. — Здорово, что завод проводит мероприятия, которые привлекают внимание к заботе об экологии и очень нравятся детям. Занимаясь экологическим просвещением, предприятие дарит праздник всем горожанам.

Молодежь и школьники со спортивным азартом проходили экологический квест-марафон, а всех его участников посвятили в эковолонтеры.

Такие экологические инициативы — это часть культуры предприятий нефтяной компании «Роснефть», и в том числе дочернего общества Новокуйбышевский НПЗ.

Только в этом году работники НК НПЗ организовали плоггинг-забег с уборкой береговой зоны в с. Ширяево, расчистили заброшенные родники в рамках акции «Родники Самарской области», высадили 300 саженцев кедра в детских садах и школах Новокуйбышевска, выпустили в Волгу 32 тысячи мальков стерляди во время ежегодной акции по восполнению волжских биоресурсов. Значимость «ЭкоЛайфа» подчеркивает и городское руководство. Мэр Новокуйбышевска поблагодарил заводчан за их активность в экологической среде и отметил, насколько весомый вклад делают нефтепереработчики.

— Для нашего промышленного города исторически важны вопросы экологии. Благодаря современной экологической политике предприятий сегодня мы видим заметные улучшения, — подчеркнул глава Новокуйбышевска Сергей Марков. — Заводчане — наши активные помощники в уборке городских территорий, в проведении природоохранных акций. И этот фестиваль, направленный на экологическое воспитание молодежи, — вклад в сбережение природы для будущих поколений наших жителей.