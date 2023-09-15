Суд вынес приговор пятерым курьерам-закладчикам

Нефтекамский городской суд вынес приговор 20-летним Эльдару Ашырову и Никите Пикбаеву, 21-летнему Эдуарду Хабирову, 19-летним Элине Галихановой и Полине Зариповой.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В 2021 году неустановленное лицо через интернет-магазин создало преступное сообщество. Троих парней и двух девушек привлекли в качестве курьеров-закладчиков. Они продавали наркотики в Нефтекамске.

Полицейские изъяли у них более 500 г запрещенных веществ.

Эльдар Ашыров приговорен к семи с половиной годам, Никита Пикбаев — к семи годам и двум месяцам, Эдуард Хабиров — к шести с половиной годам колонии строгого режима. Элину Галиханову и Полину Зарипову суд приговорил к шести с половиной и пяти годам колонии общего режима соответственно.

Майя Иванова

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