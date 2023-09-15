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Коммерсантъ FM
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В Россию приходит Карин Ройтфельд

На российском рынке стартуют продажи парфюмерного бренда Carine Roitfeld. Он принадлежит французской журналистке Карин Ройтфельд, которая возглавляла французскую версию журнала Vogue с 2001 по 2011 год. В линии семь ароматов, через которые она вспоминает семь городов и семерых важных для себя мужчин: например, амбровый аромат Vladimir навеян русским происхождением Карин и посвящен ее сыну и любимому городу — Санкт-Петербургу, а Sebastinan — про танго и Буэнос-Айрес. В создании линии принимали участие парфюмеры Орельен Гишар, Паскаль Горен и Ян Ванье.

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Карин Ройтфельд в рекламной кампании парфюмерного бренда Carine Roitfeld

Карин Ройтфельд в рекламной кампании парфюмерного бренда Carine Roitfeld

Карин Ройтфельд в рекламной кампании парфюмерного бренда Carine Roitfeld

Карин Ройтфельд в рекламной кампании парфюмерного бренда Carine Roitfeld

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Карин Ройтфельд в рекламной кампании парфюмерного бренда Carine Roitfeld

Карин Ройтфельд в рекламной кампании парфюмерного бренда Carine Roitfeld

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