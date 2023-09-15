Возбудили дело из-за смертельного наезда на велосипедиста под Челябинском

В отношении водителя, насмерть сбившего 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе 14 сентября, возбуждено уголовное дело. Жителю поселка Полетаево вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщают в прокуратуре Челябинской области.

ДТП произошло вчера примерно в 19:30 на 7 км автодороги Челябинск — Харлуши. Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Kia Sportage при перестроении вправо выехал на полосу торможения и разгона, где сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток двигался во встречном направлении по краю проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Сосновского района на контроль»,— подчеркивают в надзорном ведомстве региона.

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