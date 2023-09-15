Новосибирский губернатор назначил сенатора и отправил в отставку правительство

Владимир Городецкий останется на посту сенатора от исполнительной власти Новосибирской области. Соответствующее постановление 15 сентября подписал губернатор Андрей Травников.

Господин Городецкий является сенатором с 2018 года. Тогда на этот пост его назначил Андрей Травников после своей первой победы на губернаторских выборах.

Другим постановлением губернатор отправил в отставку кабмин региона. «Правительство Новосибирской области продолжает действовать до сформирования нового правительства Новосибирской области»,— говорится в документе. По данным пресс-службы областного правительства, его новый состав должен быть сформирован не позднее одного месяца со дня вступления губернатора в должность.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», инаугурация Андрея Травникова состоялась 15 сентября в Государственном концертном зале им. Каца.

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Валерий Лавский