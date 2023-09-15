Спорт, море и «Небесная география»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие экспозиции представят Третьяковская галерея и Фонд культуры «Екатерина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 15 сентября Третьяковская галерея открывает сразу две масштабные выставки в разных своих помещениях. В Западном крыле, где ранее располагался Центральный дом художника, разместилась экспозиция, посвященная 100-летию московского спорта.

27 июня 1923 года в столице был создан Высший совет физической культуры, а аккурат на месте нынешней Новой Третьяковки был построен чуть ли не первый стадион в советской России.

150 произведений живописи, графики, скульптуры и монументального искусства. Александр Дейнека, Александр Самохвалов, Матвей Манизер, Юрий Пименов, Борис Тальберг, Георгий Нисский, Федор Решетников. Это классика.

А уличные художники под руководством Дмитрия Аске нарисовали на стене, выходящей к Москве-реке муралы на темы спорта разных десятилетий. Интересно!

Одновременно в Лаврушинском переулке в здании Инженерного корпуса открылась выставка к 200-летию Алексея Боголюбова, признанного российского мариниста.

Тоже около 150 живописных и графических произведений, а еще архивные документы и издания. Боголюбов был даже более последователен в изображении морей и кораблей, чем его более знаменитый современник Айвазовский.

А в начале следующей недели в Фонде культуры «Екатерина» на углу Лубянки и Кузнецкого открывается ретроспектива «Небесная география, или Разбор полетов Андрея Филиппова», посвященная творчеству ушедшего год назад яркого представителя московского концептуализма.

Более 100 произведений этого интереснейшего художника и отличного друга. Андрею было всего 63. Интересно, что по специальности он художник-постановщик, окончил Школу-студию МХАТ. На его счету более 100 коллективных и персональных выставок в России и за рубежом.

По задумке кураторов, выставку надо разглядывать как некий поэтический сборник, где вместо стихов выступают произведения искусства. Например, в зале, названном «Час между волком и собакой», собраны работы, в колорите которых преобладает сумеречный свет.

А в зале с названием «Семь смертных грехов» выставлены работы на библейскую тематику, над которыми Андрей работал в последний год жизни.