HeadHunter: количество вакансий в Нижегородской области за год выросло на 46%

В Нижегородской области на конец августа 2023 года насчитывалось более 31 тыс. активных вакансий. Как сообщает сервис по поиску работы HeadHunter, это на 46% больше, чем в августе 2022 года, и самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На Нижегородскую область сегодня приходится 2% от всех вакансий в России и 14% вакансий Приволжского федерального округа.

За год падение спроса на персонал показала только профессиональная сфера «Безопасность» (-30%). Сильнее всего количество вакансий выросло в сферах страхования (+117%), управления персоналом (+99%) и транспорта, логистики и спецперевозок (+94%). Самый скромный прирост зафиксирован в сельском хозяйстве (+8%).

Андрей Репин