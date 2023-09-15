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Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов Москва – Нижний Новгород

Авиакомпания «Россия» группы Аэрофлот с 1 октября вводит два дополнительных рейса из московского аэропорта Шереметьево в Нижний Новгород, сообщили в компании. Таким образом, общее число полетов в аэропорт Чкалов достигнет шести в день.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании отметили, что в расписании появились SU/FV6225 и SU/FV6229, а также SU/FV6226 и SU/FV6230. «На этих частотах авиакомпания заменит Аэрофлот», — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что направление Москва – Нижний Новгород пользуется высоким спросом среди жителей Нижегородской области и гостей региона.

Владимир Зубарев

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