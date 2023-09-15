Цены на уран достигли 12-летнего максимума

За минувший месяц цены на уран выросли на 12% и достигли рекордного за последние 12 лет уровня $65,5 за фунт. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании UxC, отслеживающей цены на этот металл.

Как отмечается, столь значительный рост связан в первую очередь с возрождением и укреплением интереса к ядерной энергетике со стороны ведущих государств мира. После начала военной операции на Украине и связанного с этим моментального роста цен на газ во многих странах мира власти начали рассматривать вопрос о продлении срока деятельности атомных электростанций и даже строительства новых для обеспечения энергетической безопасности. Среди стран, всерьез занявшихся этим, эксперты называют США, Францию и Южную Корею. Дополнительным стимулом к росту цен стал и переворот в Нигере, на который приходится 3% всей мировой добычи урана.

По словам наблюдателей и игроков рынка, нынешний рост цен на уран знаменует собой огромный шаг к возвращению ядерной энергетики в качестве одного из основных источников углеродно-нейтральной энергии в то время, как весь мир пытается остановить глобальное потепление. То есть к той роли, которую атомная энергетика играла до катастрофы на Фукусиме в 2011 году.

«Дни, когда уран можно было купить по $40, ушли. Возможно, ушли и дни, когда можно было рассчитывать на цены в $50–60»,— цитирует FT Гранта Айзека, финансового директора второго в мире производителя урана — компании Comeco.

Виктор Бук