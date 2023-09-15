Туристический поезд будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Майкопом

В ноябре РЖД запустит круизный туристический поезд по маршруту Ростов-на-Дону – Краснодар – Туапсе – Майкоп – Хаджох, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Маршрут носит название «К горам и термам» и предусматривает знакомство с достопримечательностями Адыгеи.

Экскурсионная программа «К горам и термам» рассчитана на два дня. Туристы посетят Национальный музей Адыгеи, традиционное адыгском подворье, кордон Гузерипль Кавказского биосферного заповедника, Михайло-Афонский монастырь. Также в программе круиза – экскурсии в Хаджохскую теснину и к водопадам Руфабго. Гостям предложат окунуться в бассейны геотермальных источников и попробовать блюда национальной адыгской кухни.

«Уверен, поезд будет популярен у туристов, которые смогут в формате выходного дня отдохнуть, получить положительные эмоции, много полезной и интересной информации о нашей республике, познакомиться с настоящим кавказским гостеприимством»,– написал в Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Анна Перова, Краснодар