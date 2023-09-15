Администратор нижегородского ресторана осуждена за хищение 1,1 млн рублей

Нижегородский районный суд приговорил бывшего администратора ресторана «Джани Ресторани» Эллину Шибневу к трем годам общего режима за кражу казенных и личных денег из сейфа директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным суда, общая сумма похищенного превысила 1 млн руб. В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала, что похитила из сейфа почти 624 тыс. руб., принадлежащие предприятию. Она заявила, что взяла деньги, чтобы погасить задолженность перед банком.

При этом женщина отрицает, что также похитила 540 тыс.руб., принадлежащие директору ресторана Сергею Смирнову.

Суд признал Эллину Шибневу виновной в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере. Ее взяли под стражу в зале судебного заседания. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Репин