В Кургане раскрыли убийство 21-летней давности

Следственные органы раскрыли совершенное в 2002 году убийство 21-летнего жителя Кургана. По обвинению в совершении преступления по ходатайству следователя арестована 46-летняя жительница Омска. Об этом сообщают в управлении СК России по Курганской области.

Установлено, что 24 октября 2002 года на тот момент жительница Кургана распивала в компании спиртное в одной из квартир по улице Пирогова в городе. На почве возникшего конфликта она задушила металлической цепью своего собутыльника. Тот не смог оказать ей сопротивление, поскольку он был избит своими товарищами. Затем, опасаясь уголовного преследования, она покинула Курганскую область и проживала в других регионах РФ. В дальнейшем следователи получили доказательства ее причастности к преступлению.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий были установлены и допрошены свидетели убийства, подтвердившие причастность подозреваемой к совершенному преступлению»,— уточняют в региональном управлении СКР.

Подозреваемую задержали в Омске сотрудники полиции и доставили в Курганскую область. Как отмечают в ГУ МВД по региону, за прошедшие годы она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и другие преступления против личности.

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