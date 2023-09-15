На жителя Новороссийска завели дело за угон машины с помощью эвакуатора

В Новороссийске парень обманул водителя эвакуатора, с помощью которого он отбуксировал чужой автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

25-летний молодой человек заметил «ВАЗ-21150» на одной из улиц города. Автомобиль стоял там продолжительное время, и парень попробовал угнать его самостоятельно. Потерпев неудачу, он решил воспользоваться услугами спецтехники: ввел в заблуждение водителя эвакуатора, который по неведению помог угнать авто.

По данным следствия, обвиняемый разобрал машину на запчасти, которые впоследствии продал. Сумма нанесенного ущерба — 200 тыс. руб. Мерой пресечения избрали подписку о невыезде. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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