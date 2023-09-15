В Музее наивного искусства открылась выставка «Нежданное явление»

В Екатеринбурге в Музее наивного искусства с 16 сентября начнет работу для посетителей выставка «Нежданное явление». В экспозиции 131 экземпляр живописи и скульптуры художников-любителей Каменска-Уральского. В числе авторов: Нина Белова, Размик Авшарян, Александр Якунин, Алексей и Игорь Мазалецкие, Николай Ильенко, Валентина Сергеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Музее наивного искусства с 16 сентября начнет работу для посетителей выставка «Нежданное явление»

Фото: София Ерюжева В Музее наивного искусства с 16 сентября начнет работу для посетителей выставка «Нежданное явление»

Фото: София Ерюжева

«Сегодня, 15 сентября, прежде всего 75-летний юбилей отмечает выдающийся художник-мультипликатор Юрий Норштейн. Для него были важны три слова: пространство, мировосприятие, возвышенность. Когда я смотрел на эти картины и выбирал их для выставки, я руководствовался этими словами»,— объяснил заведующий отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Андрей Бобрихин. Он отметил, что у многих художников Каменска-Уральского фантастический, эзотерический взгляд на мир. Это можно хорошо увидеть на живописи братьев Мазалецких, Нины Беловой.

Выставка будет работать по 10 декабря.

София Ерюжева

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