В Пензе пройдет фестиваль казачьей культуры

Завтра, 16 сентября, в Пензе пройдет VI Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сурская застава», сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что мероприятие проходит раз в два года, начиная с 2013-го.

«Цели фестиваля — воссоздание духовных ценностей традиционной казачьей культуры, консолидация всех казачьих обществ на территории Сурского края, создание единого культурного пространства между казачьими коллективами России, сохранение традиционной культуры и фольклора Пензенской области, патриотическое воспитание молодежи», — говорится в релизе.

В 13:00 на Юбилейной площади произойдет открытие фестиваля — марафон казачьей культуры «Песняя казачья — чтоб ни конца, ни краю». Мероприятие продлится до 17 часов. Выступят местные коллективы и гости и других регионов.

Для посетителей организуют ярмарку декоративно-прикладного искусства, а также фотозону «Казачий курень», катание на лошадях, показательные выступления Пензенского отделения федерации рубки шашкой «Казарла».

В 17:00 в Большом зале городской филармонии начнется гала-концерт фестиваля «Пенза — край казачий!»

Дарья Васенина

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