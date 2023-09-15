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В Екатеринбурге возобновят работу пункты вакцинации в ТЦ

В Екатеринбурге снова начнут работать пункты вакцинации против гриппа в торговых центрах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Всего пункты вакцинации будут работать в пяти местах:

  • В ТЦ «МЕГА» около МФЦ с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00;
  • В ТЦ «Веер Молл» с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 16:00;
  • В «Кировском» на ул. Сиреневый бульвар, 2 с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00;
  • В «Гринвиче» на входе со станции метро в районе Дендропарка с 20 сентября каждую среду с 14:00 до 19:00, каждую субботу с 10:00 до 15:00;
  • В ТЦ «Дирижабль» с 23 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00.

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