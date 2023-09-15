В Ярославле буфетчицу уволили за неправильное ношение маски

В Ярославле организация уволила буфетчицу за неправильное ношение медицинской маски. Однако женщина обратилась в суд, который признал приказ об увольнении незаконным. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Женщина шесть лет работала буфетчицей, но была оштрафована на 10 тыс. руб. и уволена из-за неправильного ношения маски. Суд признал приказ об увольнении незаконным, обязал работодателя восстановить женщину в работе и выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 112 тыс. руб.

Работодатель не спешил исполнять решение суда, поэтому судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Для взыскания морального вреда приставы обратили взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах работодателя. Тогда работодатель исполнил решение суда.

«Женщина восстановлена на работе, в ее пользу перечислено 112 тыс. руб. компенсации морального вреда»,— говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

Алла Чижова