В Екатеринбурге убили участника СВО, который приехал на похороны к брату

Ночью в понедельник, 11 сентября, в Екатеринбурге избили участника специальной военной операции (СВО) Дмитрия Терзи, приехавшего из Луганска на похороны к брату, который погиб в ДТП. Об этом сообщил портал Е1. Как рассказал «Ъ-Урал» источник в силовых структурах, пострадавший скончался в больнице. Подозреваемый в преступлении задержан.

Как сообщила изданию сестра Дмитрия Терзи, в воскресенье он встречался с племянниками, а вечером вторая сестра привезла его к части. По словам родственников, поздно вечером мужчина уснул на лавочке около Симферопольской, 26а, а ночью его жестоко избили.

«У него была разорвана селезенка, переломаны ребра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу»,— сообщила сестра погибшего. О произошедшем родственники узнали во вторник, 12 сентября, от друга участника СВО. Они приехали в больницу и узнали, что брат в реанимации. По данным портала, мужчина скончался вечером того же дня. Дмитрию Терзи было 38 лет, у него остались двое детей.

По данным портала, авария с участием брата Дмитрия Терзи произошла 4 сентября. «Он был за рулем, когда ему стало плохо. Случилось ДТП, позже сказали, что произошел разрыв аорты»,— рассказала сестра погибших братьев. Участник СВО Терзи приехал из Луганска на похороны брата, а после прощания он оформлял документы и ждал отправку в свое подразделение.

Напомним, в апреле прошлого года на берегу реки Бисерть в километре от поселка Первомайский нашли тело участковой уполномоченной полиции с признаками насильственной смерти. 31-летняя женщина погибла не при исполнении должностных обязанностей, она находилась в декретном отпуске. Обвиняемый в убийстве своей супруги-полицейской, отправлен под стражу до 30 октября.

Полина Хабарова

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