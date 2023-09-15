Губернатор Прикамья обсудил с главой Перми параметры городского бюджета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин обсудили предварительные параметры бюджета Перми на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам главы региона, городским властям необходимо сосредоточиться на решении актуальных вопросов, в том числе на строительстве социальных объектов, ремонте крыш и фасадов домов, обустройстве остановок и контейнерных площадок нового образца. Отдельно губернатор подчеркнул, что важно совместно с краевым министерством ЖКХ решать задачу расселения аварийного жилья. Также следует уделить внимание поддержке ряда общественных инициатив.

Эдуард Соснин сообщил, что в 2024 году планируется выделить дополнительные 40 млн руб. на строительство общественных центров. Три из них возведут в 2024 году, еще по одному в 2025 и 2026 годах. Стоимость объектов составит 100 млн руб. Отдельное внимание будет уделяться ремонту учреждений дошкольного образования. В частности, 86,6 млн руб. сверх запланированного направят на ремонт кровли и монтаж автоматической пожарной сигнализации в 19 учреждениях. Будут учтены средства и на ремонт детских садов, а также на реализацию проекта «Школьный двор» — ремонт территории восьми учреждений образования. Кроме того, предусмотрены средства на мероприятия патриотической направленности.

Глава Перми отметил, что городским властям поступает много жалоб на состояние пешеходных лестниц и переходов между микрорайонами. Для их ремонта в 2024 году предусмотрено дополнительно 20 млн руб., всего на эти цели направят 43 млн руб. Увеличено финансирование обустройства сетей наружного освещения до 100 млн руб. в 2025–2026 годах. Городские власти добавят также 40 млн руб. на обновление остановочных павильонов, 200 млн руб.— на ремонт фасадов, и 32 млн руб.— на обустройство контейнерных площадок нового образца. Дополнительные средства планируется направить на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Помимо строительства остановочных комплексов, стоит задача по улучшению качества их содержания, и это также будет отражено в основном финансовом документе города.

По поручению Дмитрия Махонина администрация Перми ускорит снос расселенных домов и последующую расчистку территории. На эти цели направят 28 млн руб. На само расселение предусмотрено 316 млн руб. в следующем году и далее по 800 млн руб. ежегодно.

Эдуард Соснин отметил также, что бюджет на ближайшую трехлетку останется социально ориентированным. «Усилим работу по национальным проектам, не смещаем фокус с расселения аварийного жилья. Совместно с депутатским корпусом будем находить необходимые ресурсы для реализации намеченных планов»,— подчеркнул глава Перми.