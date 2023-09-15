Еще одна группа жителей Удмуртии отправилась служить по контракту

В столице Удмуртии 14 сентября состоялась очередная отправка группы новобранцев. Мужчины направятся в воинские части для прохождения переподготовки перед службой по контракту в Вооруженных Силах России, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Ежедневно в Пункт отбора на военную службу по контракту за консультацией приходят порядка 15 человек, в том числе женщины. Жительницы Удмуртии по согласованию с командованием частей и при наличии соответствующих вакансий могут отправиться на службу медиками, связистами и регулировщиками.

В числе требований к кандидатам возраст от 18 до 60 лет и отсутствие медицинских противопоказаний. Бойцы проходят собеседование с психологом, а также собирают необходимый пакет документов.