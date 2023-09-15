На достройку центра детской онкологии и гематологии направят еще 761 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на конкурсе 5 октября выберет подрядчика строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы на улице Кувыкина в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 761 млн руб., в том числе 173,68 млн руб. из федерального и 587,31 из регионального бюджета.

До 20 декабря подрядчик должен провести вентиляцию, отопление, выполнить внутреннюю отделку помещений, пусконаладочные работы, благоустроить территорию.

Первый конкурс был объявлен в декабре 2020, второй — в июне 2021 года. В марте 2021 года заказчик признал победителем конкурса ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову). Победитель предложил выполнить работы за 1,47 млрд руб., но его признали уклонившимся от исполнения контракта. Аналогичное решение было принято по второму участнику конкурса — ООО «Дортрансстрой» (1,42 млрд руб.).

На торги, которые проводились в июне, не поступило ни одной заявки. Третий конкурс, объявленный в августе 2021 года, был отменен.

В результате контракт был заключен по итогам первого конкурса с ООО «СУ-1» за 1,48 млрд руб., а в августе текущего года его исполнение было прекращено по соглашению сторон. Компания получила 1,03 млрд руб.

Майя Иванова

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