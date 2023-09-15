Реконструкцию моста на Назарбаева в Казани обещают завершить к середине октября

Работы на закрытом для движения мосту через озеро Нижний Кабан — на улице Назарбаева в Казани планируют завершить через месяц.

Как сообщил городской комитет по транспорту, к 15 октября осталось завершить устройство наружного освещения, конусов моста, откосов и автоматического полива, установку ограждений. «Работы на объекте идут круглосуточно», заверяют чиновники.

Планируется, что на мосту будет восемь полос вместо прежних шести, велодорожка и расширенные пешеходные зоны.

Как писал «Ъ-Казань», мост, ведущий в промзону Приволжского района Казани, был закрыт на реконструкцию в сентябре прошлого года в связи с аварийным состоянием.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"