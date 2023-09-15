В Свердловской области пройдут экосоревнования «Чистые игры»

На природных территориях городов Свердловской области пройдут экологические соревнования по уборке мусора «Чистые игры», приводящиеся в рамках Евразийского Кубка чистоты. В воскресенье, 17 сентября, соревнования пройдут в Екатеринбурге на берегу реки Исеть на площадке перед УрГЮУ и в Первоуральске на роднике Шишмарь. 23 и 24 сентября уборка леса пройдет в Верхней Пышме и в Новоуральске соответственно.

Команды горожан будут собирать мусор, разделяя его по категориям: смешанный, пластик, стекло, металл и другие фракции. За правильно собранные мешки команды получат баллы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении «Чистых игр». Помимо основного экоквеста участников ждут викторины, конкурсы, музыка, призы для команд-победителей. Завершат активную уборку пикник и мастер-классы.

Соревнования в Екатеринбурге поддержали комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга и Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО). Сотрудники РЭО тоже примут участие в уборке мусора, сообщили в пресс-службе. «Ничто так не заряжает людей, как результат собственного труда. Взрослые и дети, которые уже имеют опыт таких игр, вряд ли пойдут в дальнейшем мусорить, будут следить за чистотой сами и призывать к этому окружающих. А мы будем продолжать поддерживать этот формат»,— рассказал председатель организации, депутат гордумы Алексей Вихарев.

В данный момент идет регистрация участников на сайте «Чистых игр».

В Екатеринбурге соревнования проводятся с 2017 года на разных локациях. В прошлых играх 37 команд горожан прибирались на берегу реки Патрушиха на Уктусе. Результатом мероприятия стал сбор 6 тонн мусора.

Ирина Пичурина

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