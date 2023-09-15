Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На белгородском руднике произошло обрушение бетона с борта горной выработки

Сегодня, 15 сентября, в 11:00 в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (принадлежит компании «Северсталь») в Белгородской области произошло обрушение бетона с борта горной выработки. Как рассказала «Ъ» пресс-служба ГОКа, никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

Для контроля ситуации на место обрушения направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Представитель предприятия добавил, что распространяемая в социальных сетях информация о потерянных в результате происшествия сотрудниках не соответствует действительности.

По собственным данным, Яковлевское месторождение является одним из крупнейших месторождений Курской магнитной аномалии с богатой сырьевой базой. Запасы железной руды составляют более 9 млрд тонн. С 2017 года рудник находится под управлением «Северстали».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...