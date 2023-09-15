На белгородском руднике произошло обрушение бетона с борта горной выработки

Сегодня, 15 сентября, в 11:00 в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (принадлежит компании «Северсталь») в Белгородской области произошло обрушение бетона с борта горной выработки. Как рассказала «Ъ» пресс-служба ГОКа, никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

Для контроля ситуации на место обрушения направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Представитель предприятия добавил, что распространяемая в социальных сетях информация о потерянных в результате происшествия сотрудниках не соответствует действительности.

По собственным данным, Яковлевское месторождение является одним из крупнейших месторождений Курской магнитной аномалии с богатой сырьевой базой. Запасы железной руды составляют более 9 млрд тонн. С 2017 года рудник находится под управлением «Северстали».

Сергей Толмачев, Воронеж