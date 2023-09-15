В Сочи завершили расчистку русел 18 рек

На 18 реках в Сочи завершили работы по расчистке русел и подмостовых пространств. В этом году необходимые превентивные мероприятия за счет средств краевого бюджета планируется провести еще в Центральном и Лазаревском районах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Готовимся к осенне-зимнему сезону дождей очень тщательно во всех районах курорта. Главная задача — свести к минимуму возможные негативные последствия непогоды»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он оценил работы на реке Мацеста в Хостинском районе. За последние 10 лет это самая масштабная расчистка данного участка. Сейчас работы ведутся на участке в 7 км, закончить их должны в начале ноября.

Георгий Ефименко

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