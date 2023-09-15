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Житель Сочи ответит за нападение его питбулей на женщину

В Сочи владельцу трех собак породы питбуль предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Во время прогулки собаки напали на проходившую мимо женщину и нанесли ей травмы.

Инцидент произошел в Хостинском районе Сочи вечером 30 августа текущего года. Местный житель выгуливал на улице трех собак породы питбуль, при этом владелец не надел на животных намордники и специальные ошейники, сдерживающие агрессию собаки. В результате халатности владельца собак животные напали на 60-летнюю женщину и причинили ей повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании владельцу собак меру пресечения, сообщает краевое следственное управление СКР.

Российское законодательство не относит питбулей к потенциально опасным собакам, выгул которых без намордника однозначно запрещен. Тем не менее на владельца собаки возложена обязанность обеспечить безопасность окружающих от возможной агрессии животного.

Анна Перова, Краснодар

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