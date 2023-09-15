Первые студенты из Китая прибыли в Удмуртию для учебы в ИжГТУ

В столицу Удмуртии прибыла делегация из Китая в составе девяти студентов, которые будут учиться в ИжГТУ на подготовительном отделении (русский язык) и получать степень бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью». Делегацию сопровождал начальник международного отдела Цзинаньской образовательной корпорации «Чжишан» Цзяньцян Чжо, сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИжГТУ Фото: пресс-служба ИжГТУ

И. о. ректора ИжГТУ Александр Губерт отметил, что это первые студенты, которые приехали учиться по программе высшего образования и для изучения русского языка.