Ушел из жизни бывший главный врач МСЧ №1 Перми

14 сентября после продолжительной болезни скончался бывший главный врач клинической медико-санитарной части №1 Перми Алексей Грачев. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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Алексей Грачев родился 24 ноября 1947 года в Перми. После школы поступил в Пермский государственный медицинский институт на специальность «Лечебное дело» и успешно окончил его в 1971 году. В 1980 году доктор Грачев возглавил кардиологическое отделение больницы, а в 1981-м был назначен на должность заместителя главного врача по медицинской части. В 1986 году Алексей Грачев стал главным врачом первой медсанчасти и более 30 лет успешно руководил медицинской организацией.

В тяжелых условиях перестройки и реформ системы здравоохранения структура больницы неоднократно менялась, но, несмотря на все сложности, Алексею Грачеву удалось сохранить главное — статус учреждения и сплоченный коллектив. При его непосредственном участии была проведена реорганизация учреждения и внедрены новые медицинские стандарты оказания помощи населению. Первая медсанчасть стала постоянным участником новых пилотных проектов по повышению качества медицинской помощи.

В 1994 году за многолетний труд и заслуги Алексею Грачеву было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2008 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Траурные мероприятия по случаю смерти Алексея Грачева состоятся 16 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:00 в конференц-зале МСЧ №1 по адресу: бульвар Гагарина, 68. Отпевание состоится в 12:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (Слудская церковь).