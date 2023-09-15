Рыбинск сократил муниципальный долг

Муниципальный долг Рыбинска Ярославской области за два года сократили с 1,3 до 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

Господин Рудаков пояснил, город второй год не берет дорогих коммерческих кредитов, заместил взятые деньги в банках на дешевые бюджетные кредитные средства. Это в 2022 году позволило сэкономить 37 млн руб. на обслуживании долга.

В 2022 году губернатор Михаил Евраев принял решение списать почти 500 млн руб. долгов муниципалитетов перед региональным бюджетом. Рыбинску простили 275,5 млн руб. Для закрытия остальной части долгов региональное правительство выдало муниципалам 2,4 млрд руб. в 2021 году и 5,3 млрд руб. в 2022 году под ставку 0,1% годовых. Рыбинск получил 1 млрд руб. Дмитрий Рудаков пояснил, что в июле город вернул бюджетный кредит из собственных средств в размере 15,2 млн руб.

Алла Чижова