Челябинское УФАС оштрафовало банк «Синара» за рекламные рассылки

Управление ФАС России по Челябинской области привлекло к административной ответственности банк «Синара» за нарушение рекламного законодательства. Финансовая организация должна заплатить штраф в размере 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Челябинское УФАС ранее признало рекламу банка ненадлежаще по жалобе южноуральца. Гражданин сообщил, что в 2022-2023 года неоднократно получал на телефон рекламу кредитных продуктов ПАО «Банк Синара». В ходе проверки сотрудники антимонопольного ведомства установили, что южноуралец указал номер телефона при заполнении заявки на выдачу кредита на сайте банка. В документе указано, что гражданин соглашается на получение в том числе рекламных сообщений от организаций. Однако отдельной графы для выражения своего согласия не предусмотрено. При нажатии кнопки «принимаю» клиент соглашается на обработку персональных данных, получение кредитной и другой информации.

В соответствии с законом, согласие абонента должно четко содержать волеизъявление лица на получение рекламных сообщений. В случае отсутствия такового реклама признается распространенной без предварительного согласия.

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