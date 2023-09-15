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Выскочившего из-за автомобиля ребенка сбил водитель в Ижевске на улице Тимирязева

В столице Удмуртии 14 сентября на улице Тимирязева напротив дома №19 произошла дорожная авария, в которой погиб ребенок. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, на 3-летнего пешехода наехал 24-летний молодой человек за рулем Mitsubishi.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии ребенок внезапно вышел на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. Мальчик был в сопровождении матери.

В результате происшествия ребенок получил травмы, ему потребовалась госпитализация. В настоящее время проводится проверка.

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