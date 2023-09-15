Популярность курса по основам православной культуры выросла в школах Прикамья втрое

Востребованность курса основ православной культуры (ОПК) в школах Пермского края выросла втрое по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев на совещании настоятелей храмов города Перми и их помощников по взаимодействию с общеобразовательными школами.

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«Весной священнослужители и православные педагоги впервые посетили родительские собрания практически всех школ города. Результат превзошел все ожидания: ОПК в Перми выбрали 37% родителей, это в три раза выше показателей прошлых лет. Выбор ОПК впервые обогнал выбор модуля “Светская этика”»,— рассказал Игорь Ануфриев.

Теперь приходы пермских храмов могут оказывать методическую помощь преподавателю ОПК, помогать администрации школы в консультировании родителей и в сопровождении педагога. Священник может участвовать в беседах с учащимися, организовывать экскурсии в храме. «Все это стало возможно на основании последних нормативных документов федерального и регионального уровня»,— отметил Игорь Ануфриев.