В Надыме на улице Геологоразведчиков произошла авария на газопроводе

На улице Геологоразведчиков, 3 в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) произошла авария на газопроводе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при проведении земляных был поврежден выводящий газопровод к дому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла в 11:43 в пятницу, 15 сентября. Без газа остаются следующие дома: № 1, 2, 3, 5, 7, по ул. Геологоразведчиков; № 9, 10, 11 по ул. Пионерской; дом № 24 по ул. Комсомольской.

Администрация просит жильцов находиться дома после 14.00. «Это необходимо для обеспечения безопасного запуска газа и обеспечения доступа специалистам "Надымгоргаз"»,— сказано в сообщении. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Полина Хабарова

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