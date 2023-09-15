Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии ушел из жизни юморист Вячеслав Цветной

В Удмуртии 14 сентября скончался артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

«Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)»,— написал господин Соловьев.

В последние годы Вячеслав Цветной был единственным артистом республики юмористического жанра. Он был учеником заслуженного артиста России, популярного удмуртским народом юмориста Анатолия Ушакова.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...