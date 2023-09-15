В Удмуртии ушел из жизни юморист Вячеслав Цветной

В Удмуртии 14 сентября скончался артист эстрады, автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

«Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)»,— написал господин Соловьев.

В последние годы Вячеслав Цветной был единственным артистом республики юмористического жанра. Он был учеником заслуженного артиста России, популярного удмуртским народом юмориста Анатолия Ушакова.