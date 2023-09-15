В Тахтамукайском районе Адыгеи ввели выплату для новых участников СВО

В Тахтамукайском районе Адыгеи новобранцам, которые отправятся в зону спецоперации по контракту, выплатят по 50 тыс. руб. Об этом сообщил глава муниципалитета Аскер Савв в Telegram-канале.

«Это еще одна небольшая, но очень действенная мера поддержки вместе с региональными и федеральными выплатами»,— отметил Аскер Савв.

В районе также детей из семей участников СВО бесплатно обеспечивают горячим питанием в школах и подвозят на общественном транспорте. Семьи освобождают от оплаты за детский сад и предоставляют отсрочки по платежам аренды муниципального имущества.

Татьяна Ручкина

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