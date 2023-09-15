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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: бывший комик Байрон Аллен хочет купить телевизионные активы Disney за $10 млрд

Бывший стендап-комик, а сейчас продюсер и медиамагнат Байрон Аллен сделал предложение о покупке части телевизионных активов корпорации Walt Disney. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, речь идет о телевизионной сети ABC (одной из крупнейших в США), кабельных каналах FX и National Geographic, а также некоторых местных каналах.

Сообщается также, что господин Аллен предлагает за эти активы $10 млрд. Сумма была подсчитана как восьмикратный размер EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации), так что при росте или снижении этого показателя может быть скорректирована.

В Walt Disney уже заявили, что «открыты к рассмотрению разных стратегических вариантов» для своего бизнеса, но пока компания «не приняла никаких решений по поводу ABC или какой-либо другой собственности».

В июле генеральный директор Walt Disney Боб Айгер заявлял, что она рассматривает возможности продажи части своих телевизионных активов, которые в последнее время сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны стриминговых сервисов. Ранее Bloomberg сообщал, что компания Nexstar Media — один из ведущих операторов местных телевизионных станций в США — также ведет переговоры с Disney о покупке этих активов.

Яна Рождественская

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