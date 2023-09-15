Велогонка La strada перекроет движение в центре Петербурга в выходные

В Санкт-Петербурге в выходные пройдет гонка для велосипедистов-любителей La strada, которая на время перекроет движение по улицам в центре города, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Всего будут перекрыты улицы в трех районах города: Центральном, Василеостровском и Петроградском. C полуночи 16 сентября до полуночи 17 сентября будет сужена проезжая часть на Благовещенском мосту в направлении от Английской набережной к Университетской набережной и на Исаакиевской площади вдоль домов 5 по Исаакиевской и 44 по Большой Морской улице. На этот же период на площади Собчака запретят парковаться и перекроют движение. С полуночи 16 сентября до полуночи 17 сентября также будет перекрыто движение еще на 31 участке дорог, подробнее — на сайте комитета. А с 7 до 15 часов 17 сентября перекроют движение на 38 улицах.

Еще одно мероприятие — массовый велопробег «Велокупчино 2023» — пройдет в субботу во Фрунзенском районе. С 13:00 до 13:40 для его проведения перекроют движение на: Бухарестской улице в направлении от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека;

улице Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской улице к Купчинской улице; Купчинской улице в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова; улице Димитрова в направлении от Купчинской улице к Бухарестской улице.

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