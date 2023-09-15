Машину замглавы администрации Благовещенского района сожгли в Уфе

Сегодня, 15 сентября, ночью в микрорайоне Серебряный ручей в Демском районе Уфы сожгли машину замглавы Благовещенского района по строительству и ЖКХ Никиты Дмитриева. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в администрации района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

Видео инцидента ранее опубликовал Telegram-канал Mash-Batash. На нем предполагаемый злоумышленник засунул под машину пакет, и через 50 минут начался пожар. Никита Дмитриев связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью.

Майя Иванова, Уфа