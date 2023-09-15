Президент Республики Сербской может посетить Казань в рамках визита в Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября, сообщил глава представительства республики в России Душко Перович.

«Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит Россию... Визит будет в начале ноября этого года»,— цитирует господина Перовича «РИА Новости».

В августе Милорад Додик на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Венгрии выражал желание побывать в Казани в ходе своего визита в Россию. «Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины отметил, что готовит свой очередной визит в Российскую Федерацию в рамках которого с удовольствием посетил бы Казань»,— сообщала тогда пресс-служба главы Татарстана.

На встрече Рустам Минниханов отмечал, что Татарстан и Босния и Герцеговина «практически сходны по территории и населению, в частности в вопросах межконфессиональных отношений». В стране большинство населения исповедует ислам суннитского толка и православие, при этом представлены католицизм, протестантство, иудаизм и другие конфессии, говорил глава Татарстана.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"