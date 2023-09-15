Электромонтер «Благовещенского завода МЖБК» погиб, упав с вышки

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 43-летнего работника АО «Благовещенский завод МЖБК», сообщает пресс-служба ведомства.

3 июля на формовочный цех предприятия сообщил о неисправности автоматических подъемных ворот. Привод их подъема находился на высоте около 9 м, и ремонтная бригада монтировала передвижную вышку. При сборке последнего яруса строительных лесов находившийся наверху электромонтер по ремонту и обслуживанию потерял равновесие и упал на земляные полы цеха с высоты 8,4 м. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в Уфу.

В ходе расследования выявлено, что была нарушена технология монтажа. Так, передвижная сборно-разборная вышка была установлена не на базы, предусмотренные заводом-изготовителем, — вместо винтовых опор под секции стоек лестницы были подложены деревянные подкладки для придания жесткости поверхности. Стабилизаторы устойчивости не были смонтированы. Кроме того, к смертельному несчастному случаю привело необеспечение контроля за ходом выполнения работ. Пострадавший, выполняя работы на высоте, применял страховочную связь, но в момент падения находился спиной к монтируемой вышке, и, вероятно, перецеплял страховочный трос. Материалы расследования направлены в следственные органы.

АО «Благовещенский завод МЖБК», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2020 года. Компания производит бетонные изделия для использования в строительстве. Она принадлежит (через АО «Мостожелезобетонконструкция») Дмитрию Тельнову и Игорю Терентьеву, а также ЗАО ТД МЖБК. Выручка в 2022 году составила 1,52 млрд руб., чистая прибыль — 181,81 млн руб.

Майя Иванова

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