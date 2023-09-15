«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает об акселераторе «Спринт» для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наличие крепкого плеча под боком — весомое преимущество в любом деле. И предпринимательство — не исключение. Совет, направление, корректировка более опытного коллеги — это то, что может коренным образом изменить как вектор движения, так и в целом финансовые показатели бизнеса.

Один из наиболее ярких примеров — формат акселерации, например, в рамках программы «Спринт» Фонда развития интернет-инициатив по национальному проекту «Цифровая экономика». Абсолютно бесплатно предприниматели могут пройти трехмесячный акселератор и получить практические советы относительно того, как урезать издержки, оптимизировать затраты и масштабировать бизнес, говорит замдиректора по технологическому развитию фонда Сергей Алимбеков:

«Участники работают с двумя группами специалистов — экспертами и трекерами. Эксперты — это предприниматели, основатели технологических компаний или действующие бизнес-консультанты. Они проводят групповые тематические занятия и индивидуальные консультации. Трекеры — это специалисты по системному развитию бизнеса, которые либо сами являются основателями технологических компаний, либо имеют большой опыт запуска и развития технологических продуктов. Они помогают формулировать цели на акселерацию и превращают их в результат.

По итогам акселерации многие выпускники улучшают свои бизнес-показатели. Мы продолжаем взаимодействовать с ними и после, помогаем дополнительно привлекать деньги, заказчиков, искать новых партнеров. Например, компания IT Rev, которая занимается разработкой кастомных игр для крупного и среднего бизнеса, нашла дополнительную ценность для своего проекта и сократила цикл сделки, что помогло привлечь топовых заказчиков, таких как крупные российские банки ВТБ и "Сбер", а также другие корпорации».

Заявки на самую ближайшую акселерацию принимаются до 26 сентября. Условия входа достаточно комфортны: наличие юрлица и минимум двух человек в компании. Подробности можно узнать на сайте проекта акселератора Фонда развития интернет-инициатив.